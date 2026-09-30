Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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30.09.2026 18:00:38
Kontron-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Was Kontron-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die Kontron-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten raten die Kontron-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,67 EUR, was einem Anstieg von 7,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Kontron-Aktie von 20,66 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|28,50 EUR
|37,95
|24.09.2026
|Warburg Research
|28,50 EUR
|37,95
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|26,00 EUR
|25,85
|18.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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