Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’830 -0.6%  SPI 19’612 -0.6%  Dow 51’353 0.0%  DAX 25’211 -0.7%  Euro 0.9471 0.1%  EStoxx50 6’274 -0.7%  Gold 4’161 -0.5%  Bitcoin 70’190 0.5%  Dollar 0.8352 0.2%  Öl 103.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Lindt1057075
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin vor dem nächsten Schub? Dieses Muster rückt 2027 in den Fokus
Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten
Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial
Was Analysten von der Eni-Aktie erwarten
BBVA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Suche...
ETF Sparplan

Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 30.09.2026 18:00:38

Kontron-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Kontron-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Was Kontron-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Kontron
19.58 CHF 2.38%
Kaufen Verkaufen

Die Kontron-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten raten die Kontron-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,67 EUR, was einem Anstieg von 7,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Kontron-Aktie von 20,66 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research28,50 EUR37,9524.09.2026
Warburg Research28,50 EUR37,9518.09.2026
Jefferies & Company Inc.26,00 EUR25,8518.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Kontron AG
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kontron

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten