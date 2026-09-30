Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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30.09.2026 15:32:03
EQS-News: EUR 126 Mio. Mittelzufluss bei Kontron und neuer CTO
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EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Linz, Österreich – 30. September 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, informiert über zwei aktuelle Entwicklungen: Die Zahlung von EUR 126 Mio. durch congatec im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung des Modulgeschäfts ist bereits im dritten Quartal 2026 eingegangen. Gleichzeitig wurde Dr.-Ing. Martin Rausch mit Wirkung zum 30.09.2026 in den Vorstand der Kontron AG berufen und übernimmt die Verantwortung für Technologie als CTO.
Die erwartete Zahlung der EUR 126 Mio. stärkt die finanzielle Basis von Kontron und gibt zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum. Kontron wird wieder gezielt strategische Zukäufe im Segment Software + Solutions prüfen.
Mit der Berufung von Dr. Martin Rausch in den Vorstand stärkt Kontron zudem seine technologische und operative Führungsebene. Martin Rausch verfügt über rund 25 Jahre internationale Industrie- und Managementerfahrung, darunter mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer, CTO und COO. Vor seinem Eintritt bei Kontron war er in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers, General Electric und TGW tätig.
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Über Kontron
Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.
Medienkontakte
Alexandra Kentros
Kontron AG – Kommunikation
Tel.: +49 151 151 938 8
Leon-Philipp Kleiss
Kontron AG – Investor Relations
Tel: +43 664 60191 5153
Jan Lauer
Profil PR OHG – Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 531 387 33-18
Alle Rechte vorbehalten. Kontron ist eine Marke oder eingetragene Marke der Kontron AG. Alle Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine rechtliche Zusicherung dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden sorgfältig geprüft und gelten als korrekt; für etwaige Ungenauigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen.
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (732) 7664 - 0
|E-Mail:
|ir@kontron.com
|Internet:
|https://www.kontron.com
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
|WKN:
|A0X9EJ
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|EQS News ID:
|2408098
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2408098 30.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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