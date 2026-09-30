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30.09.2026 15:32:03

EQS-News:  EUR 126 Mio. Mittelzufluss bei Kontron und neuer CTO

Kontron
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EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Sonstiges
 EUR 126 Mio. Mittelzufluss bei Kontron und neuer CTO

30.09.2026 / 15:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Linz, Österreich – 30. September 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, informiert über zwei aktuelle Entwicklungen: Die Zahlung von EUR 126 Mio. durch congatec im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung des Modulgeschäfts ist bereits im dritten Quartal 2026 eingegangen. Gleichzeitig wurde Dr.-Ing. Martin Rausch mit Wirkung zum 30.09.2026 in den Vorstand der Kontron AG berufen und übernimmt die Verantwortung für Technologie als CTO.

Die erwartete Zahlung der EUR 126 Mio. stärkt die finanzielle Basis von Kontron und gibt zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum. Kontron wird wieder gezielt strategische Zukäufe im Segment Software + Solutions prüfen.

Mit der Berufung von Dr. Martin Rausch in den Vorstand stärkt Kontron zudem seine technologische und operative Führungsebene. Martin Rausch verfügt über rund 25 Jahre internationale Industrie- und Managementerfahrung, darunter mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer, CTO und COO. Vor seinem Eintritt bei Kontron war er in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers, General Electric und TGW tätig.

 

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.

 

 

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Alle Rechte vorbehalten. Kontron ist eine Marke oder eingetragene Marke der Kontron AG. Alle Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine rechtliche Zusicherung dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden sorgfältig geprüft und gelten als korrekt; für etwaige Ungenauigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen.


30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 - 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433
EQS News ID: 2408098

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408098  30.09.2026 CET/CEST

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