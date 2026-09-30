Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 08:34:48
EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107292 30.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kontron
|
08:34
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
08:34
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Kontron
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX starten fester -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen am Dienstag mit Gewinnen. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.