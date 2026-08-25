Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’590 0.5%  SPI 20’503 0.4%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’203 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’458 0.0%  Gold 4’629 -0.6%  Bitcoin 63’463 0.9%  Dollar 0.8035 0.3%  Öl 86.3 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stadler-Aktie springt auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Deine Meinung ist gefragt: Stimme jetzt für deine Favoriten bei den Swiss ETF Awards 2026 ab.
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Suche...
Plus500 Depot

Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

20.78
CHF
0.13
CHF
0.65 %
09:55:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 07:30:46

Kontron Buy

Kontron
20.78 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kontron von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Kontron, Spezialist für das Internet-der-Dinge (IoT), habe im zweiten Quartal an den schwachen Jahresstart angeknüpft. Das spreche zunächst für eine etwas vorsichtigere Haltung. Die Favoriten von Comtesse für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.96 € 		Abst. Kursziel*:
18.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.91%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kontron

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten