NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Gabelstapler-Herstellers habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2024 um 2 Prozent erhöht, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwochabend. Seine Ebit-Erwartung für 2025 liege aber immer noch 7 Prozent unter der Konsensschätzung vor Bekanntgabe der aktuellen Resultate./edh/ag;