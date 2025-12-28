|Rentable WLD-Anlage?
|
28.12.2025 19:43:09
Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.
Worldcoin notierte gestern vor 1 Jahr bei 2.182 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 458.27 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 234.80 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 27.12.2025 auf 0.5124 USD belief. Damit wäre die Investition 76.52 Prozent weniger wert.
Am 18.12.2025 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.4789 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 2.617 USD.
Redaktion finanzen.net
