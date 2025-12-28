So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet

Anzeige

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.8060 USD wert. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 1’000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’240.65 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 27.12.2025 auf 0.1075 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.40 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -86.66 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.12.2025 bei 0.1027 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.01.2025 bei 0.5245 USD.

Redaktion finanzen.net