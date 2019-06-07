Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’768 0.4%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’142 1.2%  Bitcoin 87’962 2.6%  Dollar 0.7957 0.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
VINCI-Aktie: VINCI steigert Umsatz in allen Sparten - Jahresprognose bestätigt
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus
Fondsmanager schlagen Alarm: Ist der KI-Hype rund um die NVIDIA-Aktie schon zur Blase geworden?
GEA-Aktie: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung
HENSOLDT-Aktie höher: HENSOLDT hebt Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge an
Suche...

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

57.36
CHF
1.46
CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 18:33:07

KION GROUP Overweight

KION GROUP
49.81 CHF -4.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.36 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten