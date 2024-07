NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,60 Euro belassen. Eine langsamere Erholung der Nachfrage spiegele sich in der zuletzt vergleichsweise schwachen Kursentwicklung schon wider, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das zweite Jahresviertel prognostiziert er einen Auftragseingang von 2,66 Milliarden Euro, einen Umsatz von 2,87 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 213 Millionen Euro./tih/mis;