KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

07.06.2019
14.10.2025 14:05:41

KION GROUP
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion vor Quartalszahlen von 47 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate dürfte eine anhaltend positive operative Dynamik des Gabelstapler-Herstellers signalisieren, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach oben./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Kaufen
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
55.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
54.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

