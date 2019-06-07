KION GROUP 52.04 CHF -2.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion vor Quartalszahlen von 47 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate dürfte eine anhaltend positive operative Dynamik des Gabelstapler-Herstellers signalisieren, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach oben./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



