KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
57.36CHF
1.46CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
14.10.2025 14:05:41
KION GROUP Kaufen
KION GROUP
52.04 CHF -2.68%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion vor Quartalszahlen von 47 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate dürfte eine anhaltend positive operative Dynamik des Gabelstapler-Herstellers signalisieren, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach oben./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Kaufen
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
55.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
54.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Hauenstein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
