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03.06.2026 11:13:09

K+S Sell

K+S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica habe überrascht, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Kaufpreis beinhalte eine knapp höhere Bewertung als die von K+S, sei für ihn aber in Ordnung./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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14.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
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