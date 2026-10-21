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Kursverlauf 21.10.2026 17:58:17

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Der SDAX verbuchte letztendlich Zuwächse.

HelloFresh
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Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA zum Handelsende um 1.44 Prozent auf 18’445.31 Punkte nach oben. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.298 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.061 Prozent leichter bei 18’172.07 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’183.22 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18’475.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’112.18 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1.45 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’219.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’361.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der SDAX bei 17’155.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.28 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 8.85 Prozent auf 72.60 EUR), MBB SE (+ 7.89 Prozent auf 194.20 EUR), Hypoport SE (+ 6.45 Prozent auf 85.00 EUR), TeamViewer (+ 6.26 Prozent auf 7.47 EUR) und OHB SE (+ 5.64 Prozent auf 206.00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ASTA Energy Solutions (-3.68 Prozent auf 52.40 EUR), Jungheinrich (-1.44 Prozent auf 21.92 EUR), Ottobock (-1.37 Prozent auf 50.40 EUR), INDUS (-1.19 Prozent auf 37.25 EUR) und Vossloh (-1.07 Prozent auf 51.05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’773’427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.044 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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