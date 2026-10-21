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XETRA-Handel im Blick 21.10.2026 09:28:13

SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Jungheinrich
20.31 CHF -1.47%
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Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.30 Prozent leichter bei 18’128.09 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90.298 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.061 Prozent auf 18’172.07 Punkte an der Kurstafel, nach 18’183.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’172.07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’115.09 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0.298 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’219.97 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 18’361.84 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 17’155.74 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.45 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell MBB SE (+ 4.33 Prozent auf 187.80 EUR), Vincorion (+ 2.17 Prozent auf 19.51 EUR), Grand City Properties (+ 2.07 Prozent auf 6.90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.79 Prozent auf 11.35 EUR) und GFT SE (+ 1.62 Prozent auf 28.20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-4.70 Prozent auf 48.70 EUR), Jungheinrich (-2.79 Prozent auf 21.62 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2.22 Prozent auf 1.32 EUR), INDUS (-1.72 Prozent auf 37.05 EUR) und Stabilus SE (-1.62 Prozent auf 15.76 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der tonies-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 47’962 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.40 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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