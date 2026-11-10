Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Insgesamt bezeichnet er das Quartal als ordentlich. Der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.28 €
|
Abst. Kursziel*:
35.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.80%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
06.11.26
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|09.10.26
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