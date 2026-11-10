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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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10.11.2026 09:48:30

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Insgesamt bezeichnet er das Quartal als ordentlich. Der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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09:26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
13.10.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
09.10.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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