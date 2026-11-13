Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf kurze Sicht dürfte das Gewinnwachstum beim Lagerausrüster grundlegend dürftig bleiben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag. Er senkte seine Schätzungen und skaliert seine Bewertung nun vorsichtiger. Er hält es aber für möglich, dass die für 2030 gekürzten Ziele bereinigenden Charakter haben. Das Potenzial zu seinem Kursziel sei trotz der Senkung immens./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.34 €
|
Abst. Kursziel*:
79.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.30%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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10.11.26
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21.10.26
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