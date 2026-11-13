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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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13.11.2026 08:49:01

Jungheinrich Outperform

Jungheinrich
20.83 CHF -0.37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf kurze Sicht dürfte das Gewinnwachstum beim Lagerausrüster grundlegend dürftig bleiben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag. Er senkte seine Schätzungen und skaliert seine Bewertung nun vorsichtiger. Er hält es aber für möglich, dass die für 2030 gekürzten Ziele bereinigenden Charakter haben. Das Potenzial zu seinem Kursziel sei trotz der Senkung immens./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22.34 € 		Abst. Kursziel*:
79.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77.30%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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