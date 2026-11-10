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10.11.2026 09:26:00
Jungheinrich-Aktie legt dennoch zu: Konzern senkt die Ziele für 2030
Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen.
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang der Hamburger im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 2,6 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben knapp 97 Millionen Euro, nach einem operativen Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als unter anderem Kosten für die Umsetzung von Sparmassnahmen anfielen. Nach Steuern stand nun ein Gewinn von gut 61 Millionen Euro, nach minus 65 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt.
Die Jungheinrich-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 3,19 Prozent höher bei 23,94 Euro.
/lew/stk
HAMBURG (awp international)
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