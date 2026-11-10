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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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10.11.2026 10:55:43

Jungheinrich Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits gesunkener Erwartungen nach der Gewinnwarnung von Kion dürfte der Quartalsbericht positiv aufgenommen werden, schrieb Sven Weier am Dienstagmorgen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Neutral
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