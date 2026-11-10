Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’043 0.0%  SPI 21’160 0.1%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’629 1.1%  Euro 0.9230 0.2%  EStoxx50 6’391 1.0%  Gold 4’057 0.6%  Bitcoin 61’204 0.7%  Dollar 0.8284 0.4%  Öl 92.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Bilfinger-Aktie dennoch mit Gewinnen: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang
ARYZTA-Aktie unter Druck: Verwaltungsrat nimmt Rücktritt von Alejandro Legarda an
Volatus Aerospace-Aktie: Knappe Verfehlung bei den jüngsten Zahlen
Wichtiger Ianalumab-Meilenstein vor FDA-Votum: Novartis-Aktie ohne neuen Kurstreiber
Suche...
ETF Sparplan

Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

21.32
CHF
0.46
CHF
2.21 %
09:11:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 07:46:46

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
21.42 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer genaueren Betrachtung der Resultate des dritten Quartals von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben senkte am Dienstag vor allen die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028. Grund seien niedrigere Margen in der Sparte ITS wegen des härteren Wettbewerbsumfeldes. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.84 € 		Abst. Kursziel*:
42.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.30%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:46 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
10.11.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
13.10.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen