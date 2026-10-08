1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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08.10.2026 17:58:17
XETRA-Handel SDAX schlussendlich in der Verlustzone
Der SDAX zeigte sich letztendlich schwächer.
Am Donnerstag verbuchte der SDAX via XETRA letztendlich Verluste in Höhe von 1.87 Prozent auf 17’830.15 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.391 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.624 Prozent auf 18’056.32 Punkte an der Kurstafel, nach 18’169.69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’818.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’062.06 Punkten verzeichnete.
SDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2.30 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’791.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’921.52 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 17’399.21 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.73 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 3.84 Prozent auf 2.51 EUR), Ottobock (+ 2.17 Prozent auf 51.80 EUR), HUGO BOSS (+ 0.32 Prozent auf 37.90 EUR), GFT SE (+ 0.20 Prozent auf 25.65 EUR) und Nagarro SE (+ 0.19 Prozent auf 78.25 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen INDUS (-7.32 Prozent auf 36.70 EUR), LPKF Laser Electronics (-6.02 Prozent auf 14.05 EUR), ASTA Energy Solutions (-5.59 Prozent auf 57.40 EUR), Jungheinrich (-5.56 Prozent auf 21.06 EUR) und NORMA Group SE (-5.26 Prozent auf 14.78 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’181’049 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.132 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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