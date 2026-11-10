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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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11.11.2026 12:06:00

Jungheinrich Overweight

Jungheinrich
21.18 CHF -0.56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die "schöne Margenentwicklung" des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Die nicht überraschende Kürzung bei den Zielen für 2030 sieht er als "reinigendes Gewitter"./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22.90 € 		Abst. Kursziel*:
44.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.85%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
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12:06 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
07:46 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
10.11.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
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