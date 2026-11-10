Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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11.11.2026 10:34:33
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
21.12 CHF -0.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Starke Ergebnisse im dritten Quartal und gesenkte Ziele für 2030 bildeten einen Boden, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Resümee. Ein höherer risikofreier Zinssatz gleiche in seinem Modell etwas angehobene Schätzwerte wieder aus./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.72 €
|
Abst. Kursziel*:
80.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.20%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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