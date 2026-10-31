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|
31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Jungheinrich-Aktie im Oktober 2026 ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Jungheinrich-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die Jungheinrich-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Jungheinrich mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,50 EUR für die Jungheinrich-Aktie, was einem Anstieg von 11,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 21,50 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|24,00 EUR
|11,63
|13.10.2026
|Warburg Research
|41,00 EUR
|90,70
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Jungheinrich AG
|13.10.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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