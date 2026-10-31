So schätzen die Analysten die Jungheinrich-Aktie im Oktober 2026 ein

Die Jungheinrich-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Jungheinrich mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,50 EUR für die Jungheinrich-Aktie, was einem Anstieg von 11,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 21,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 24,00 EUR 11,63 13.10.2026 Warburg Research 41,00 EUR 90,70 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net