Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer

Dabei wird das Zielrufsystem Schindler PORT installiert, um das Verkehrsmanagement und die Sicherheit zu verbessern.

Das Projekt umfasst eine vollständige Erneuerung der Aufzugsanlagen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Auftragswert wird in dem Communiqué nicht genannt.

Die Schindler-Aktie notierte am Mittwoch an der SIX letztlich 0,31 Prozent tiefer bei 261,20 CHF.

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Ebikon (awp)