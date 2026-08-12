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Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

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Auftrag erhalten 12.08.2026 17:48:00

Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer

Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer

Schindler hat den Auftrag zur Modernisierung von 31 Aufzügen im General-Motors-Gebäude in Manhattan erhalten.

Schindler
251.11 CHF -1.89%
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Dabei wird das Zielrufsystem Schindler PORT installiert, um das Verkehrsmanagement und die Sicherheit zu verbessern.

Das Projekt umfasst eine vollständige Erneuerung der Aufzugsanlagen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Auftragswert wird in dem Communiqué nicht genannt.

Die Schindler-Aktie notierte am Mittwoch an der SIX letztlich 0,31 Prozent tiefer bei 261,20 CHF.

awp-robot/ra

Ebikon (awp)

Weitere Links:

Schindler-Aktie etwas schwächer: Laufendes Rückkaufprogramm erhöht

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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