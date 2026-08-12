Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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12.08.2026 17:48:00
Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer
Schindler hat den Auftrag zur Modernisierung von 31 Aufzügen im General-Motors-Gebäude in Manhattan erhalten.
Das Projekt umfasst eine vollständige Erneuerung der Aufzugsanlagen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Auftragswert wird in dem Communiqué nicht genannt.
Die Schindler-Aktie notierte am Mittwoch an der SIX letztlich 0,31 Prozent tiefer bei 261,20 CHF.
awp-robot/ra
Ebikon (awp)
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