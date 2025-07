MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Mitte August anstehenden Quartalszahlen dürften immer noch schwache Auftrags- und Umsatztrends belegen, schrieb Peter Rothenaicher in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick könnte in Richtung der unteren Enden der Unternehmenszielspannen konkretisiert werden./gl/la;