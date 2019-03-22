|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:53:23
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 19 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Technologiekonzern sei der Auftragseingang zwar gut gewesen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sollte aber noch nicht auf das zweite Halbjahr hochgerechnet werden./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
JENOPTIK AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
18.57 €
Abst. Kursziel*:
-0.38%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
18.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.65%
Analyst Name::
Olivier Calvet
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
