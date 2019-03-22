Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9212 -0.2%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’335 -0.5%  Bitcoin 85’568 -2.4%  Dollar 0.7922 0.0%  Öl 61.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Aktien von Swatch und Richemont im Blick: Leicht rückläufige Uhrenexporte im September
Goldpreis gibt nach Rekordhoch leicht nach - Gewinnmitnahmen belasten
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Suche...
200.- Saxo-Deal

JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

37.12
CHF
-0.22
CHF
-0.59 %
22.03.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 06:30:45

JENOPTIK Neutral

JENOPTIK
18.48 CHF 19.24%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 18,5 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet hob am Montagabend seine Volumenschätzungen im Lithografiebereich im Nachgang jüngster ASML-Ergebnisse an. Seine Gewinnschätzungen für Jenoptik steigen daraufhin bis 2028 im Schnitt um 20 Prozent aufgrund besserer Aussichten für das Halbleitergeschäft./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20.12 € 		Abst. Kursziel*:
4.37%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
20.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.37%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JENOPTIK AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten