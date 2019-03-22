JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
37.12CHF
-0.22CHF
-0.59 %
22.03.2019
SWX
21.10.2025 06:30:45
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 18,5 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet hob am Montagabend seine Volumenschätzungen im Lithografiebereich im Nachgang jüngster ASML-Ergebnisse an. Seine Gewinnschätzungen für Jenoptik steigen daraufhin bis 2028 im Schnitt um 20 Prozent aufgrund besserer Aussichten für das Halbleitergeschäft./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20.12 €
|
Abst. Kursziel*:
4.37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
20.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.37%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
