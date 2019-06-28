JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
31.35CHF
0.60CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.11.2025 14:45:39
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Technologieunternehmen Jenoptik habe den Abschied von Konzernchef Stefan Traeger bekanntgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme überraschend nach seiner Vertragsverlängerung erst im August 2024./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.34 €
|
Abst. Kursziel*:
24.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.39%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.25
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik (EQS Group)
|
25.11.25