JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
31.35CHF
0.60CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
13.11.2025 12:02:47
JENOPTIK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positiv habe der Auftragseingang des Zulieferers für die Halbleiterbranche herausgeragt./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
JENOPTIK AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
20.28 €
Abst. Kursziel*:
8.48%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
20.42 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.74%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
