JENOPTIK Aktie

31.35
CHF
0.60
CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
13.11.2025

JENOPTIK Hold

JENOPTIK
18.73 CHF -3.14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positiv habe der Auftragseingang des Zulieferers für die Halbleiterbranche herausgeragt./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Hold
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.28 € 		Abst. Kursziel*:
8.48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.74%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

