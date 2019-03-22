JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
37.12CHF
-0.22CHF
-0.59 %
22.03.2019
SWX
16.10.2025 13:21:19
JENOPTIK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Umsatz des Optoelektronik-Unternehmens dürfte auf Jahressicht leicht zugelegt haben, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) sollte um 17 Prozent zurückgegangen sein./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.89 €
|
Abst. Kursziel*:
10.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.28%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
