|
19.12.2025 17:58:30
SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
In Frankfurt standen die Signale am Freitagabend auf Stabilisierung.
Letztendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 16’749.43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 82.598 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.159 Prozent leichter bei 16’748.52 Punkten in den Handel, nach 16’775.15 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 16’663.80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’807.15 Punkten lag.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.946 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, notierte der SDAX bei 15’955.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’942.67 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 13’591.62 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 20.61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit 1&1 (+ 3.18 Prozent auf 24.35 EUR), DEUTZ (+ 2.64 Prozent auf 8.55 EUR), Medios (+ 2.11 Prozent auf 13.54 EUR), Nagarro SE (+ 1.66 Prozent auf 76.45 EUR) und JENOPTIK (+ 1.47 Prozent auf 19.32 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PVA TePla (-5.53 Prozent auf 21.88 EUR), Klöckner (-3.60 Prozent auf 8.29 EUR), Douglas (-3.44 Prozent auf 11.78 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.90 Prozent auf 5.35 EUR) und CANCOM SE (-2.83 Prozent auf 27.50 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’040’793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 7.186 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu HAMBORNER REIT
|18.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16’749.43
|-0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legt deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.