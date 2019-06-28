JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
31.35CHF
0.60CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 10:41:12
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn und beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien seien aktuell anspruchslos bewertet./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.22 €
|
Abst. Kursziel*:
58.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.95%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.11.25
|TecDAX aktuell: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.11.25