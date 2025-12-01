Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

17.59
CHF
-13.76
CHF
-43.89 %
17:21:00
SWX
01.12.2025 17:20:18

JENOPTIK Buy

JENOPTIK
17.74 CHF -3.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der angekündigte Rücktritt von Vorstandschef Stefan Traeger komme überraschend, da er erst im August 2024 für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis Juni 2028 berufen worden sei, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tatsache, dass in der offiziellen Erklärung keine persönlichen Gründe genannt werden, lasse auf unterschiedliche strategische Prioritäten schließen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.06 € 		Abst. Kursziel*:
25.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.38%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse