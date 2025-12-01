JENOPTIK 17.74 CHF -3.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der angekündigte Rücktritt von Vorstandschef Stefan Traeger komme überraschend, da er erst im August 2024 für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis Juni 2028 berufen worden sei, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tatsache, dass in der offiziellen Erklärung keine persönlichen Gründe genannt werden, lasse auf unterschiedliche strategische Prioritäten schließen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



