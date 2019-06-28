HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass der langjährige Unternehmenschef Stefan Träger trotz eines Vertrags bis 2028 schon Mitte Februar 2026 gehen werde, deute auf Differenzen beim Technologiekonzern über die strategische Ausrichtung hin, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ein Nachfolger sei noch nicht bekannt gegeben worden. Die operative Entwicklung in den vergangenen Jahren sei nicht immer zufriedenstellend gewesen, resümierte Schaumann. An kurzfristige Gründe für Trägers vorzeitigen Abschied glaubt er nicht. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründet er mit dem deutlichen Kurspotenzial sowie der Erwartung einer wieder besseren operativen Entwicklung ab 2026./rob/gl/tih;