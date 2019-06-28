Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9254 0.1%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’216 0.5%  Bitcoin 82’953 2.4%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 62.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Geberit3017040Kühne + Nagel International2523886
Top News
Goldpreis: Dank Shutdown-Ende deutlich gestiegen
Firefly-Aktie hebt ab: Anleger feiern Firefly Aerospace - Umsatz legt deutlich zu
pbb-Aktie: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
Fraport-Aktie: Oktober mit mehr Fluggästen dank Herbstferien
RENK-Aktie: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Suche...

JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

31.35
CHF
0.60
CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 07:23:16

JENOPTIK Buy

JENOPTIK
19.34 CHF 12.48%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie habe einen starken Auftragseingang verbucht, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts. Dieser habe die Erwartungen locker übertroffen und für eine widerstandsfähige Profitabilität gesorgt. Aufträge im Zusammenhang mit Rüstung seien die positive Überraschung gewesen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.96 € 		Abst. Kursziel*:
38.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.89%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JENOPTIK AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten