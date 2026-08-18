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STOXX 50-Kursverlauf 18.08.2026 09:28:11

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

Der STOXX 50 notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

BAT
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Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.24 Prozent leichter bei 5’487.55 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.115 Prozent leichter bei 5’494.22 Punkten, nach 5’500.53 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5’486.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’495.19 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 5’385.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’068.47 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 4’560.60 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.70 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1.52 Prozent auf 5.27 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.20 Prozent auf 33.70 GBP), Roche (+ 0.90 Prozent auf 359.30 CHF), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.59 EUR) und Rheinmetall (+ 0.31 Prozent auf 1’217.80 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1.76 Prozent auf 159.94 EUR), Siemens (-0.89 Prozent auf 279.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.75 Prozent auf 6.86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.75 Prozent auf 82.38 CHF) und BAT (-0.60 Prozent auf 41.16 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’069’062 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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