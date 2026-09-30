Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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30.09.2026 18:00:38
Intesa Sanpaolo-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
So geht es mit der Intesa Sanpaolo-Aktie Experten zufolge weiter.
Im September 2026 haben 2 Experten die Intesa Sanpaolo-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die Intesa Sanpaolo-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 7,900 EUR beziffert, während sich der aktuelle FSE-Aktienkurs von Intesa Sanpaolo auf 6,650 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|8,00 EUR
|20,30
|30.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|7,80 EUR
|17,29
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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