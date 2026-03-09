NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek;