Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’403 -3.1%  SPI 18’450 -3.0%  Dow 47’786 -2.3%  DAX 23’687 -3.9%  Euro 0.9080 -0.3%  EStoxx50 5’755 -3.9%  Gold 5’045 -5.2%  Bitcoin 52’440 -2.1%  Dollar 0.7850 0.8%  Öl 83.7 7.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren verloren
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...

Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100 im Blick 03.03.2026 15:58:35

Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste

Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste

Der FTSE 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag in Rot.

Beazley
13.35 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 2.95 Prozent leichter bei 10’462.45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.175 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent stärker bei 10’780.25 Punkten, nach 10’780.11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’780.25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’445.54 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’314.59 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 9’692.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8’871.31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.14 Prozent zu. Bei 10’934.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’951.14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Smith Nephew (+ 2.93 Prozent auf 13.52 GBP), Flutter Entertainment (+ 1.06 Prozent auf 78.24 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0.72 Prozent auf 12.58 GBP), BP (+ 0.11 Prozent auf 4.88 GBP) und Beazley (-0.08 Prozent auf 12.90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Intertek (-15.82 Prozent auf 39.92 GBP), International Consolidated Airlines (-8.29 Prozent auf 3.67 GBP), Antofagasta (-7.77 Prozent auf 38.35 GBP), Fresnillo (-6.70 Prozent auf 38.44 GBP) und HSBC (-5.72 Prozent auf 12.56 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 76’342’145 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270.755 Mrd. Euro den grössten Anteil.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schroders PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten