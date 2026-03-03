Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 2.95 Prozent leichter bei 10’462.45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.175 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent stärker bei 10’780.25 Punkten, nach 10’780.11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’780.25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’445.54 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’314.59 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 9’692.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8’871.31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.14 Prozent zu. Bei 10’934.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’951.14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Smith Nephew (+ 2.93 Prozent auf 13.52 GBP), Flutter Entertainment (+ 1.06 Prozent auf 78.24 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0.72 Prozent auf 12.58 GBP), BP (+ 0.11 Prozent auf 4.88 GBP) und Beazley (-0.08 Prozent auf 12.90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Intertek (-15.82 Prozent auf 39.92 GBP), International Consolidated Airlines (-8.29 Prozent auf 3.67 GBP), Antofagasta (-7.77 Prozent auf 38.35 GBP), Fresnillo (-6.70 Prozent auf 38.44 GBP) und HSBC (-5.72 Prozent auf 12.56 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 76’342’145 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270.755 Mrd. Euro den grössten Anteil.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch