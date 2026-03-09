Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien im Analystencheck: So schneiden NVIDIA, Microsoft und Co. im Vergleich ab
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
KI-Ausbau 09.03.2026 03:45:40

Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt

Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt

Apple hat das Photonik-Startup Invrs.io übernommen, ein Unternehmen mit nur einem einzigen Angestellten. Hinter dem unscheinbaren Deal steckt ein erfahrener Forscher mit fast 100 Patenten.

• Apple hat das Photonik-Startup Invrs.io übernommen, das nur einen einzigen Mitarbeiter hatte
• Gründer Martin Schubert bringt über 15 Jahre Erfahrung und knapp 100 Patente mit
• Schubert leitete zuvor Inverse-Design-Programme bei Google und Meta

Ein Ein-Mann-Unternehmen für Apple

Wie aus einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission vom 24. Februar 2026 hervorgeht, hat Apple bereits im Oktober 2025 die Übernahme von Invrs.io eingeleitet. Der Konzern erwarb dabei bestimmte Vermögenswerte des Unternehmens und stellte dessen einzigen Mitarbeiter und Anteilseigner ein: den Gründer Martin Schubert. Invrs.io wurde 2023 gegründet und entwickelte Open-Source-Frameworks für die Photonik-Forschung, darunter standardisierte Simulationstools und eine öffentliche Bestenliste zum Vergleich von Designergebnissen. Der Kaufpreis wurde nicht offengelegt.

Schubert bringt laut seinem LinkedIn-Profil über 15 Jahre Erfahrung in der Halbleiter- und Technologiebranche mit. Er leitete mehr als sechs Jahre lang Inverse-Design-Programme bei Alphabets Google und Meta und hält nach eigenen Angaben knapp 100 erteilte Patente sowie 40 begutachtete Fachpublikationen. Auf der GitHub-Seite beschreibt sich Invrs.io als Projekt, das KI-gestütztes Design vorantreiben will, mit einem anfänglichen Fokus auf Optik, einem Bereich, der für Bauteile in AR/VR, Rechenzentren und autonomen Fahrzeugen entscheidend sei.

Was Apple mit Photonik anfangen könnte

Photonik bezeichnet die Wissenschaft und Technologie der Erzeugung, Steuerung und Erkennung von Photonen, also Lichtteilchen. Das Fachgebiet ist für zahlreiche Apple-Produkte relevant: Kamerasysteme, Displays, Sensoren und LiDAR-Scanner basieren auf der gezielten Manipulation von Licht. Laut der GitHub-Seite des Unternehmens nutzen die von Invrs.io entwickelten Tools KI-Systeme, um das Verhalten von Licht in komplexen Strukturen zu simulieren und zu optimieren. Solche Werkzeuge könnten Apple dabei unterstützen, optische Komponenten für künftige Generationen von iPhones, iPads, der Apple Vision Pro oder weiterer noch unangekündigter Produkte zu verbessern.

Apple hat bislang nicht öffentlich erläutert, in welchem konkreten Bereich Schubert eingesetzt wird. Angesichts seiner Spezialisierung auf Inverse Design, bei dem KI-Algorithmen optimale Strukturen für gewünschte optische Eigenschaften berechnen, liegt ein Einsatz in der Hardware-Entwicklung jedoch nahe.

Zweite Übernahme innerhalb weniger Wochen

Die Übernahme von Invrs.io reiht sich in eine Phase erhöhter Akquisitionsaktivität bei Apple ein. Am 29. Januar 2026 bestätigte der Konzern gegenüber Reuters die Übernahme des israelischen KI-Startups Q.ai, das auf KI-gestützte Audio-Technologie und die Erkennung von Gesichtsmikrobewegungen spezialisiert ist. Laut der Financial Times soll Apple dafür knapp 2 Milliarden US-Dollar gezahlt haben. Im Vergleich dazu handelt es sich bei Invrs.io um eine sogenannte Mikro-Akquisition, bei der in erster Linie die Expertise einer einzelnen Person und deren geistiges Eigentum übernommen werden. Beide Deals zusammen zeigen jedoch, dass Apple seine KI- und Hardware-Kompetenzen gezielt ausbaut, sowohl im grossen Stil als auch durch die Übernahme hoch spezialisierter Einzelforscher.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Apple-Aktie vor Ausbruch nach oben? Fokus auf Innovationen, neue Geräte und KI-Offensive
Neues günstiges iPhone 17e soll Absatz ankurbeln - Apple-Aktie leichter
Apple-Aktie im Blick: Konzern kündigt fünf Produktneuheiten für März an

Bildquelle: Novikov Aleksey / Shutterstock.com,View Apart / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
06.03.26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
06.03.26 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
06.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.96 18.86 S46BCU
Short 13’896.89 13.57 SG2BLU
Short 14’398.22 8.96 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’095.55 06.03.2026 17:31:30
Long 12’517.27 20.00 S1FBQU
Long 12’220.94 13.85 SPMB5U
Long 11’681.05 8.93 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.