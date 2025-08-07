Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.00
CHF
0.68
CHF
20.47 %
07.08.2025
BRXC
09.09.2025 13:38:41

International Consolidated Airlines Sell

International Consolidated Airlines
4.00 CHF 20.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.50 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4.51 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3.95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

