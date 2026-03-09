International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der International Airlines Group am Freitagabend von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 440 Pence belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
4.40 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
4.03 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
3.63 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
