International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.03CHF
-0.36CHF
-8.25 %
09:31:39
BRXC
02.03.2026 10:16:59
International Consolidated Airlines Buy
International Consolidated Airlines
4.03 CHF -8.25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe abgeliefert wie versprochen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Bilanz./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse