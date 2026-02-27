Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.03
CHF
-0.36
CHF
-8.25 %
09:31:39
BRXC
02.03.2026 10:16:59

International Consolidated Airlines Buy

International Consolidated Airlines
4.03 CHF -8.25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe abgeliefert wie versprochen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Bilanz./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

