International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.54CHF
-0.03CHF
-0.61 %
13:48:44
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 12:28:38
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines
4.54 CHF -0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. In einem am Mittwoch vorliegenden offenen Brief an den neuen Finanzvorstand Jose Antonio Barrionuevo legte Analyst Alex Irving seine Überlegungen zu den richtigen Prioritäten für Barrionuevos Amtszeit bei der Airline-Holding dar./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
09.02.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer (finanzen.ch)
|
09.02.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Optimismus in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
02.02.26
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|12:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.53
|-0.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|
Barclays Capital
L'Oréal Overweight
|12:49
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volvo AB Buy
|12:49
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Neutral
|12:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
BP Buy
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|12:29
|
Jefferies & Company Inc.
flatexDEGIRO Hold
|12:28
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform