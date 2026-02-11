International Consolidated Airlines 4.54 CHF -0.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. In einem am Mittwoch vorliegenden offenen Brief an den neuen Finanzvorstand Jose Antonio Barrionuevo legte Analyst Alex Irving seine Überlegungen zu den richtigen Prioritäten für Barrionuevos Amtszeit bei der Airline-Holding dar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.