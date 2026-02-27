Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 13:26:17

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding entspreche in etwa der Konsensschätzung, schrieb Alex Irving in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die angekündigten Ausschüttungen von 1,5 Milliarden Euro an die Aktionäre sollten den Markt zufriedenstellen. Irving begrüßtezudem den etwas gesenkten Ausblick für die Kosten ohne Berücksichtigung der Treibstoffkosten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

