International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 490 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen der Fluggesellschafts-Holding hätten einmal mehr deren Qualitäten aufgezeigt, schrieb Alex Irving am Freitag in seinem Resümee. Im vierten Quartal seien die Erwartungen leicht übertroffen worden und auf den wichtigen Nordatlantik-Strecken werde wieder Wachstum erzielt. Er erwähnte außerdem noch Barmittel-Rückflüsse, die Luft nach oben hätten./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
