NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 490 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen der Fluggesellschafts-Holding hätten einmal mehr deren Qualitäten aufgezeigt, schrieb Alex Irving am Freitag in seinem Resümee. Im vierten Quartal seien die Erwartungen leicht übertroffen worden und auf den wichtigen Nordatlantik-Strecken werde wieder Wachstum erzielt. Er erwähnte außerdem noch Barmittel-Rückflüsse, die Luft nach oben hätten./rob/tih/ag;