Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9054 0.1%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’408 2.5%  Bitcoin 51’000 0.9%  Dollar 0.7732 0.7%  Öl 79.8 10.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Roche-Aktie: Wirkstoff Fenebrutinib erzielt weiteren Studienerfolg bei MS-Patienten
Leonteq-Aktie: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung
Goldpreis springt an: Nahost-Eskalation treibt Nachfrage nach sicherem Hafen
Suche...
Plus500 Depot

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.02
CHF
-0.37
CHF
-8.38 %
09:18:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.03.2026 07:32:15

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.03 CHF -8.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 490 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen der Fluggesellschafts-Holding hätten einmal mehr deren Qualitäten aufgezeigt, schrieb Alex Irving am Freitag in seinem Resümee. Im vierten Quartal seien die Erwartungen leicht übertroffen worden und auf den wichtigen Nordatlantik-Strecken werde wieder Wachstum erzielt. Er erwähnte außerdem noch Barmittel-Rückflüsse, die Luft nach oben hätten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?