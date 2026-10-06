Intel Aktie 941595 / US4581401001
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06.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Anleger schicken Intel am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 115,71 USD.
Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 115,71 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'661 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Intel-Aktie bis auf 115,42 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'996'342 Intel-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Mit einem Zuwachs von 23,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,67 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,55 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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