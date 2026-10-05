Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start in Grün

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.36 Prozent höher bei 30’917.86 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.016 Prozent auf 30’812.76 Punkte an der Kurstafel, nach 30’807.93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30’975.06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’798.42 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’544.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’329.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24’785.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22.66 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31’017.52 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit MercadoLibre (+ 7.87 Prozent auf 1’830.00 USD), Shopify A (+ 7.11 Prozent auf 162.15 USD), Autodesk (+ 5.82 Prozent auf 224.35 USD), Western Digital (+ 4.82 Prozent auf 435.31 USD) und Seagate Technology (+ 4.06 Prozent auf 883.43 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Ferrovial International SE Registered (-3.99 Prozent auf 51.50 USD), KLA (-2.13 Prozent auf 202.49 USD), Teradyne (-1.82 Prozent auf 440.86 USD), O Reilly Automotive (-1.68 Prozent auf 83.47 USD) und Intel (-1.64 Prozent auf 117.37 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’804’756 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 5.044 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch