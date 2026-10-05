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Index-Performance im Blick 05.10.2026 18:00:25

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag im Plus

Der NASDAQ 100 verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.60 Prozent fester bei 30’992.29 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.016 Prozent höher bei 30’812.76 Punkten in den Handel, nach 30’807.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’798.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31’005.76 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 29’544.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’329.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24’785.52 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 22.96 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31’017.52 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 7.67 Prozent auf 1’826.64 USD), Western Digital (+ 6.57 Prozent auf 442.59 USD), AppLovin (+ 6.51 Prozent auf 285.69 USD), Autodesk (+ 5.48 Prozent auf 223.62 USD) und SpaceX (+ 4.94 Prozent auf 166.82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Ferrovial International SE Registered (-3.45 Prozent auf 51.79 USD), Nebius (-3.04 Prozent auf 235.44 USD), Rocket Lab (-2.07 Prozent auf 72.39 USD), Intel (-1.87 Prozent auf 117.10 USD) und Thomson Reuters (-1.83 Prozent auf 95.83 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’422’984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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