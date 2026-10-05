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NASDAQ 100-Performance 05.10.2026 22:33:31

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.87 Prozent auf 31’076.44 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.016 Prozent fester bei 30’812.76 Punkten in den Handel, nach 30’807.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 31’117.36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’798.42 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’544.16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29’329.21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’785.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 23.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’117.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit MercadoLibre (+ 9.67 Prozent auf 1’860.61 USD), SpaceX (+ 7.63 Prozent auf 171.09 USD), Western Digital (+ 6.34 Prozent auf 441.64 USD), Shopify A (+ 5.76 Prozent auf 160.11 USD) und AppLovin (+ 5.13 Prozent auf 281.97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Nebius (-4.22 Prozent auf 232.57 USD), Ferrovial International SE Registered (-3.36 Prozent auf 51.84 USD), Intel (-2.63 Prozent auf 116.19 USD), CoreWeave (-2.49 Prozent auf 87.39 USD) und QUALCOMM (-2.21 Prozent auf 180.79 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die Warner Bros Discovery-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 210’091’440 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5.044 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

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Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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