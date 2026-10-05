Intel Aktie 941595 / US4581401001
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intel-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Intel-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 36.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Intel-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.152 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’240.02 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 02.10.2026 auf 119.33 USD belief. Mit einer Performance von +224.00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 631.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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