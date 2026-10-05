NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Intel-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 36.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Intel-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.152 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’240.02 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 02.10.2026 auf 119.33 USD belief. Mit einer Performance von +224.00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 631.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch